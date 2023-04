Incidente ferroviario in Olanda, si scontrano due treni: un morto e decine di feriti

Fotogallery - San Pietroburgo, bomba in un bar: ucciso il blogger nazionalista russo Tatarsky

Incidente ferroviario in Olanda, si scontrano due treni: decine di feriti

Stando a quanto riferito dai servizi di emergenza, molti dei feriti sarebbero in gravi condizioni: undici delle persone coinvolte sono state soccorse e ospitate subito dopo l'incidente nelle case dei residenti locali, mentre per altre 19 sono state portate in ospedale.