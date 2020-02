Olanda, esplodono due pacchi bomba ad Amsterdam e Kerkrade

Due esplosioni, probabilmente dovute a due pacchi bomba, sono avvenute, a breve distanza di tempo, ad Amsterdam e Kerkrade, nel sud dell'Olanda. La prima detonazione si è verificata poco prima delle 8 in un ufficio postale di Amsterdam, all'interno di un edificio commerciale a Bolstoen, nella periferia ovest. L'altra esplosione si è verificata in una società di smistamento della posta a Kerkrade, intorno alle 8.30. Non ci sarebbero feriti.