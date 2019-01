Odissea migranti, Germania: pronti ad accogliere ma con soluzione Ue

Conte: "Se Malta concede lo sbarco, accoglieremo 15 persone" - Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte cerca di trovare una mediazione per l'Italia. Palazzo Chigi sta trattando con Olanda, Portogallo, Germania, Francia per arrivare a una soluzione condivisa. "Accoglieremo non solo donne e bambini, ma anche i mariti perché non spacchiamo le famiglie: in tutto su 49 migranti diremo sì a 15 persone. Daremo un segnale all'Europa ma solo se Malta concede lo sbarco e se tutti rispetteranno le regole".



Una decisione che non va in contrasto con la linea dura del Viminale "porti chiusi": "La linea di Matteo Salvini e del governo è salva, i nostri porti restano e resteranno chiusi, quindi ogni accordo è possibile un attimo dopo che Malta avrà fatto sbarcare sul proprio territorio i clandestini che si trovano sulle due navi", affermano fonti di Palazzo Chigi.



Sembra che alla fine La Valletta cederà alle pressioni Ue, dato che a Bruxelles stanno cercando un accordo anche sui 249 profughi arrivati nelle scorse settimane. Ma in quel caso, l'Italia si tira fuori: "Non ci vengano a chiedere più nulla, toccherà ad altri Paesi farsi avanti, del resto questo caos è frutto di una mancata politica europea che noi da mesi chiediamo", hanno ribadito fonti del governo.



Ue: "Stiamo consumando i telefoni per trovare una soluzione" - "Stiamo consumando i telefoni. Ci sono stati intensi contatti anche durante il fine settimana" per trovare una soluzione in tempi veloci. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas sulla vicenda delle navi Sea Watch e Sea Eye. "Nel pomeriggio la Commissione Ue informerà gli Stati sulla situazione, durante la riunione degli ambasciatori dei 28. Il commissario Avramopoulos sollecita maggiore solidarietà degli Stati membri", ha aggiunto il portavoce.