Ocse: "Allarma l'odio basato sulla religione"

Secondo l'Ocse, "le teorie del complotto antisemite, l'incitamento all'odio diretto ai musulmani, il discorso razzista e l'incitamento contro i cristiani e i membri di altre religioni o credenze sono diffusi dentro e fuori i social media".

Inoltre, sottolinea l'organizzazione internazionale in occasione della Giornata commemorativa delle vittime di atti di violenza basati sulla religione, "allarma il numero di incidenti violenti e di attacchi motivati dall'odio basati appunto sulla religione o sul credo". L'Osce mette poi in guardia dagli insegnamenti, idee o credenze religiose strumentalizzati per scopi politici.