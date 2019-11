Nyt: Trump sapeva della talpa quando ha dato ok ad aiuti a Kiev

Secondo il "New York Times" Donald Trump sapeva della talpa della telefonata con il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, quando ha scongelato e dato il via libera agli aiuti a Kiev a settembre. Stando alle fonti citate dal quotidiano Trump era stato informato ad agosto. La talpa della telefonata è alla base dell'indagine per un possibile impeachment del presidente.