Nyt: "Spia Usa evacuata confermò le ingerenze di Putin nelle presidenziali"

Quando la vita dell'informatore-spia fu ritenuta in pericolo, alla fine del 2016, la Cia gli propose di espatriare ma lui si rifiutò, dicendosi preoccupato per la sua famiglia. Una reazione che suscitò costernazione nell'agenzia di intelligence Usa, sollevando il sospetto che potesse essere un agente doppio.



Alcuni mesi dopo però, pressato dalla Cia, accettò, fugando ogni dubbio. Secondo la Cnn, la decisione di evacuare la spia fu motivata in parte dal timore che Trump e la sua amministrazione potessero gestire male le informazioni di intelligence. Secondo le fonti del Nyt, non c'era però alcuna prova pubblica che il tycoon avesse messo in pericolo la fonte e la spinta ad agire furono le informazioni sempre più dettagliate uscite sui media sulle fonti della Cia.