Nvidia, Jensen Huang ai dipendenti: "Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni"

Nella comunicazione indirizzata al personale, l'amministratore delegato non cerca di sottrarsi alle proprie responsabilità. Al contrario, riconosce che il suo comportamento ha deluso le persone che gli hanno accordato fiducia, sia nella sfera privata sia in quella professionale. Huang ha rivolto le proprie scuse alla famiglia e ai colleghi, sottolineando quanto sia importante per lui continuare a meritare la fiducia dei dipendenti. Guidare Nvidia, ha spiegato nella lettera, rappresenta il privilegio più grande della sua vita.