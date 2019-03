Nuova Zelanda, un bimbo di tre anni tra le vittime | Identificati un profugo siriano, un afghano e un pakistano

Sono 49 le persone morte nel massacro in Nuova Zelanda, in due moschee. Poche per ore le vittime identificate nella terribile strage messa a segno da Brenton Tarrant

Intanto le autorità neozelandesi hanno dato un nome e un volto ad alcune tra le 49 vittime della strage nelle moschee di Christchurch. Haji Daoud Nabi è un afghano emigrato nel Paese con i suoi due figli nel 1977, Khaled Mustafa un rifugiato siriano che era arrivato con la famiglia solo qualche mese fa. Morto anche Naeem Rashid, l'eroe che ha disarmato l'attentatore. Tra i feriti, 7 sono stati dimessi dall'ospedale, mentre altri 39 restano ricoverati e 11 di loro sono ancora in terapia intensiva.



Non è ancora stato ufficialmente identificato tra le vittime Sayyad Milne, 14 anni, ma suo padre ha detto al New Zealand Herald di aver perso il suo "coraggioso soldato". Il ragazzino, studente della Cashmere High School, era andato in moschea con sua madre e con alcuni amici, come faceva ogni venerdì.