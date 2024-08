Nuova Zelanda, metanfetamina camuffata da caramelle: avviate indagini

In Nuova Zelanda la polizia ha dichiarato di aver recuperato 29 compresse di metanfetamine camuffate da caramelle all'ananas, che erano state erroneamente distribuite al pubblico in confezioni di beneficenza. Le autorità locali stanno cercando di rintracciare tutta la droga camuffata in questo modo che è stata donata in modo anonimo all'organizzazione benefica contro la povertà Auckland City Mission e involontariamente ridistribuita.