Nuova variante Covid, l'Italia vieta l'ingresso per 14 giorni da alcuni Stati africani

Ansa

Il ministro Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chiunque negli ultimi 14 giorni sia stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia ed eSwatini. "I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante sudafricana. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione", ha dichiarato. Anche la Commissione Ue proporrà lo stop dei voli dall'Africa meridionale.