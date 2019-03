Nucleare,Trump: con Kim Jong-un rapporto buono, vedremo cosa succede

Con "Kim abbiamo un buon rapporto, ma non era il momento giusto per firmare un accordo: forse nessuno dei due era pronto, vedremo cosa succede". Lo afferma il presidente Donald Trump in un'intervista a Fox dopo l'incontro in Vietnam con il leader nordcoreano Kim Jong-un, descritto come intelligente e che premeva per una intesa. "Io volevo una completa denuclearizzazione", aggiunge Trump.