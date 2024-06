Nucleare, rapporto Sipri: "Potenze aumentano i loro arsenali" | Stoltenberg: "Nato in trattative per schierare più armi atomiche"

A gennaio 2024 si contavano nel mondo circa 12.121 testate atomiche, di cui 9.585 in allerta. Secondo il rapporto del Sipri, 3.904 di queste sono stati schierate su missili o aerei: un aumento del 60% rispetto alle stime del gennaio precedente. Circa 2.100 testate schierate erano in massima allerta sui missili balistici. I dati dicono che quasi tutte le testate appartenevano alla Russia o agli Stati Uniti, ma si ritiene che la Cina abbia messo per la prima volta in allerta alcune di esse. India, Pakistan e Corea del Nord a loro volta stanno cercando un modo per mettere più testate sui missili balistici. Regno Unito, Cina, Russia, Stati Uniti e Francia dispongono invece già di tali capacità.