Nucleare, l'appello di Guterres (Onu): "Relegare le armi atomiche alla storia"

La comunità globale dovrebbe "relegare alla storia le armi nucleari, una volta per tutte".

Lo ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite , Antonio Guterres . In un post su Twitter in occasione della "Giornata internazionale contro i test nucleari", ha scritto che " il nostro mondo è stato tenuto in ostaggio da questo tipo di armi troppo a lungo. Tali dispositivi di morte non garantiscono vittoria o sicurezza: per come sono progettati, il loro unico risultato è la distruzione".