Nozze gay legalizzate in Thailandia: primo Paese nel sud-est asiatico

La Thailandia è il primo Paese del sud-est asiatico a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso: il via libera alle nozze gay è arrivato in uno storico voto parlamentare, che è stato accolto come una "vittoria" dagli attivisti dei diritti Lgbtq+. La misura è passata in Senato con 130 voti contro 4 no: 18 le astensioni. Il testo sarà ora sottoposto al re perché la normativa possa entrare in vigore entro la fine dell'anno.