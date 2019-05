Novanta migranti su un gommone in avaria, interviene la marina militare per cercare di salvarli

La nave "Cigala Fulgosi" della marina militare è intervenuta in soccorso di circa 90 migranti a bordo di un gommone che da mercoledì si trova in difficoltà al largo della Libia. L'intervento, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, è stato deciso perché le condizioni meteo sono in peggioramento, l'imbarcazione si trova senza motore e in precarie condizioni di galleggiamento. Al momento non ci sono conferme di eventuali vittime a bordo.