Notre-Dame, Papa vicino alla Francia: preghiera per popolo di Parigi

"Papa Francesco è vicino alla Francia, prega per i cattolici francesi e per la popolazione di Parigi sconvolta dal terribile incendio che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame. Il Pontefice assicura la sua preghiera a tutti coloro che si stanno impegnando per far fronte questa drammatica situazione". Lo ha reso noto il portavoce ad interim del Vaticano, Alessandro Gisotti, con un messaggio su Twitter.