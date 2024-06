Un turista è morto dopo essere scivolato dall'iconica roccia di Preikestolen, precipitando per oltre 200 metri. Dopo che è stato lanciato l'allarme, è arrivato sul posto un elisoccorso ma la persona era morta sul colpo. Il sito si trova all'interno di un fiordo nel sud ovest della Norvegia, vicino alla città di Stavanger, ed è una delle mete turistiche più note di tutto il Paese che attrae centinaia di migliaia di visitatori all'anno per via del suo panorama mozzafiato.