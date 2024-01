Nordio respinge la richiesta di estradizione per don Franco Reverberi chiesta dall'Argentina

La perizia medica richiesta dal ministero ha stabilito che il prelato non è in grado di viaggiare: "Ci sono gravi rischi per la sua salute"

Il sacerdote della diocesi di Parma, accusato di diversi crimini compiuti durante la dittatura del 1976-83, non sarà dunque consegnato alle autorità argentine per essere processato. Don Reverberi ha 87 anni ed è accusato, tra le altre cose, di omicidio e di aver assistito a numerose torture nei confronti dei prigionieri del regime. Secondo il ministero ci sarebbero gravi rischi per la salute di Reverberi.

La richiesta di estradizione era stata promossa dallo Stato argentino. Reverberi era cappellano ausiliare dell'VIII Squadra di esplorazione alpina di San Rafael, a Mendoza, accusato di atti commessi nel Centro di detenzione clandestina noto come "La Departamental" (del caso si era anche occupata la trasmissione Le Iene). Il religioso uscì dall'Argentina nel 2011, quando a Mendoza si stava svolgendo il primo processo per crimini contro l'umanità e le testimonianze dei sopravvissuti e dei familiari hanno cominciato a indicare le sue responsabilità.

Nordio: "Da estradizione gravi rischi salute per Reverberi" Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, non ha concesso l'estradizione in Argentina di don Franco Reverberi con un decreto del 10 gennaio scorso. Nel provvedimento il capo del dicastero di via Arenula evidenzia che "la perizia medico-legale disposta dalla Corte di Appello di Bologna ha concluso nel senso che 'le attuali condizioni di salute di Reverberi sono compatibili con il trasferimento in Argentina', limitando l'accertamento alle condizioni di salute compatibili con la possibilità di effettuare un viaggio aereo intercontinentale, omettendo tuttavia di valutare l'esistenza di gravi rischi che potrebbero scaturire dalla procedura di estradizione globalmente intesa".

Per il ministro "in ogni caso il trasferimento aereo dovrebbe essere eseguito soltanto se assistito da una serie di cautele ben difficilmente attuabili in maniera congiunta nella pratica e in ogni caso inidonee ad assicurare lo stato di salute di Reverberi". E ancora: "la complessiva procedura potrebbe avere sul soggetto, anche successivamente all'avvenuto trasferimento e all'avvio della condizione detentiva alla quale verrà sottoposto, conseguenze esiziali". Secondo Nordio "dall'impatto medico legale della procedura di estradizione sulle già precarie condizioni di salute, anche in ragione dell'età estremamente avanzata e della conseguente probabile prospettiva di non fare più ritorno in territorio italiano, deriverebbe un rilevante stress psicologico tale da integrare un ulteriore fattore di rischio".