Covid, Nord Corea riapre al turismo: a febbraio primi arrivi da Mosca

In Corea del Nord è previsto per febbraio l'arrivo di turisti russi, che saranno i primi viaggiatori internazionali a visitare il Paese dopo la chiusura delle frontiere (a gennaio 2020) a causa del lockdown per la pandemia di Covid.

Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Tass, spiegando che il tour fa parte della cooperazione tra Mosca e Pyongyang, rafforzata dall'incontro di settembre fra Kim Jong Un e Vladimir Putin.