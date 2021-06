Nord Corea, sorella del leader Kim Jong-un: presto per ripresa dialogo con Usa

ansa

La sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un ha respinto le prospettive di una rapida ripresa della diplomazia con gli Usa, spiegando che le aspettative di Washington per i colloqui "li faranno precipitare in una maggiore delusione". Kim Yo Jong ha rilasciato la dichiarazione dopo che il consigliere americano per la sicurezza ha descritto come "segnali interessanti" le affermazioni di Pyongyang secondo cui è pronta sia al dialogo sia allo scontro.