Ansia per Grandma Droniak, la tiktoker 94enne che ha più follower di Kim Kardashian

E' più seguita di Kim Kardashian e Bella Thorne con i suoi 13 milioni di follower su TikTok, ma i suoi fan sono ora in apprensione per un recente video che è stato registrato in ospedale.

Oltre 28mila i commenti di incoraggiamento e di pronta guarigione giunti alla 94enne Lilian Droniak, meglio conosciuta sui social come "Grandma Droniak", che ha raccontato: "Sono caduta e mi sono rotta una gamba".