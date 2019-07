Nomine Ue, von der Leyen pronta ad accettare la presidenza della Commissione

Secondo quanto riferito da una fonte europea all'agenzia Afp, sarebbe stato Emmanuel Macron a proporre ad Angela Merkel la nomina della von der Leyen per la presidenza della Commissione europea.



Portavoce Orban: "Visegrad appoggiano Von der Leyen" - "I Paesi di Visegrad sostengono la candidatura del ministra della Difesa tedesco, Ursula von der Leyen, per la presidenza della Commissione europea". Lo scrive su Twitter Zoltan Kovacs, portavoce del premier ungherese Viktor Orban. "I quattro Visegrad, uniti, - aveva postato in un precedente Tweet - hanno ancora dimostrato la loro forza crescente e influenza nella direzione dell'Ue. Dopo aver sconfitto Weber, i primi ministri del V4 hanno affossato anche Timmermans. Il negoziato continua...".



Consiglio Ue, premier belga Michel favorito per la presidenza - Nel pacchetto attualmente al vaglio dei leader europei, il primo ministro belga Charles Michel, liberale, avrebbe la presidenza del Consiglio Europeo, Christine Lagarde otterrebbe la presidenza della Bce, mentre la presidenza del Parlamento europeo sarebbe divisa tra il popolare tedesco Manfred Weber per due anni e mezzo e il bulgaro Sergei Stanishev, attuale presidente del Partito socialista europeo, per altri due anni e mezzo nella seconda parte della legislatura.



Lʼolandese Timmermans rinuncia a seggio all'Eurocamera - Frans Timmermans, candidato di punta per i socialisti e democratici per il posto di presidente della Commissione europea, ha intanto rinunciato al suo seggio all'Eurocamera. Il socialdemocratico olandese ha annunciato la sua decisione in una lettera al presidente uscente del Parlamento Ue, Antonio Tajani. Timmermans quindi intende non rinunciare alla corsa per una poltrona a palazzo Berlaymont.