No Green pass, migliaia di furgoni e auto alle porte di Parigi

Provenienti da tutta la Francia, migliaia di oppositori alle restrizioni sanitarie riuniti nei cosiddetti "Convogli della Libertà'', vietati dalle autorità, si sono fermati alle porte di Parigi dopo l'invito del presidente Macron alle "massima calma".

Ispirandosi alla mobilitazione messa in atto dai camionisti in Canada, gli organizzatori protestano contro il pass vaccinale entrato in vigore il 24 gennaio e affermano di appartenere ai "gilet gialli". In serata, secondo la polizia, erano circa 3.600 i veicoli coinvolti.