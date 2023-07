Nigeria, uomini armati uccidono almeno 24 abitanti in villaggio nel nord

In Nigeria uomini armati hanno ucciso almeno 24 abitanti del villaggio di Akpuuna, nel centro-nord del Paese.

La polizia ha attribuito l'attacco a una "banda di miliziani". "Il governo farà tutto il possibile per mettere in atto misure per arginare questi fenomeni ed evitare che si ripetano", ha detto un portavoce del governatore locale.