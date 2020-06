Nigeria, uccise 20 persone in un attacco nel nord-ovest

La polizia nigeriana di Katsina, a nord-ovest del Paese, afferma che 20 persone sono state uccise e altre 20 ferite in un attacco condotto da banditi nel villaggio di Kadisau. Almeno 150 uomini armati in motocicletta hanno aperto il fuoco sugli abitanti del villaggio, saccheggiando negozi e rubando bestiame. La crescente insicurezza nel nord-ovest si aggiunge alla lotta per contenere l'insurrezione islamista di Boko Haram nel nord-est.