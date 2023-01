Nigeria, liberato il sacerdote rapito sabato da un commando

In Nigeria è stato liberato don Michael Olubunmi Olofinlade, il sacerdote rapito sabato 14 gennaio da uomini armati nello Stato di Ekiti.

Don Olofinlade, riferisce l'agenzia vaticana Fides, è stato rilasciato dai suoi rapitori nella tarda serata di ieri, 17 gennaio; le circostanze della sua liberazione sono al momento poco chiare, anche se è stato reso noto che il sacerdote è stato ricoverato in un ospedale. La polizia invece non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al suo rilascio e all'eventuale pagamento di un riscatto.