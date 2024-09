Nigeria, decine di dispersi dopo il rovesciamento di un barcone

Almeno 40 persone sono disperse dopo il rovesciamento di un barcone in Nigeria, in un fiume nel nord-ovest del Paese. Lo ha dichiarato il presidente Bola Tinubu, secondo quanto riferisce l'AP. L'incidente è avvenuto nello Stato di Zamfara. Il presidente ha promesso sostegno alle vittime. Yazid Abubakar, portavoce della polizia di Zamfara, ha spiegato che l'incidente è avvenuto sabato e che cinque persone sono state tratte in salvo, ma 40 risultano ancora disperse. L'imbarcazione trasportava per lo più contadini che utilizzano regolarmente la traversata per vendere i prodotti ai mercati.