Nigeria, attacco in una chiesa cattolica: uccise almeno 50 persone, molti sono bambini | Rapito il prete

Un attacco che ha sorpreso tutti. Mentre la maggior parte della Nigeria fa i conti con problemi di sicurezza, compreso l'estremismo islamico, quella di Ondo era conosciuta come una delle aree più pacifiche del Paese. "Non possiamo continuare a tollerare che la realtà venga celata. Domenica di

Pentecoste e in Nigeria è stato un massacro. Andare in chiesa, partecipare alla Messa consci di poter morire. Acs, indignata, prega per questi nostri fratelli!". La fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre commenta così l'attacco alla chiesa nel sudovest della Nigeria, e in un tweet pubblica una foto che testimonia il massacro.

Rapito il prete -

Il commando dopo l'efferato attacco ha anche rapito un sacerdote e alcuni fedeli. Lo riferisce la Bbc online che cita alcuni testimoni. L'attentato non è stato ancora rivendicato.