In Nigeria almeno 18 persone sono state uccise e altre 19 sono rimaste ferite in diversi attentati suicidi nella città di Gwoza. In uno degli attacchi, avvenuto durante un matrimonio, sono morte almeno sei civili. Il modus operandi rimanda al movimento Boko Haram, molto radicato in questa regione a nord-est del Paese, al confine con il Camerun.