Nigeria, almeno 30 persone uccise in attacco jihadista

Almeno 30 persone sono state trucidate in un attacco jihadista vicino a un villaggio vicino alla capitale dello stato del Borno, Maiduguri, area in cui opera il gruppo dello Stato islamico nell'Africa occidentale . Gli insorti "hanno ucciso fino a 30 persone, per lo più passeggeri che erano in viaggio, tra Maiduguri e Damaturu, e hanno bruciato 18 veicoli", ha detto il portavoce del governo locale Ahmad Abdurrahman Bundi.