Almeno 48 persone sono morte in Nigeria nello scontro tra un'autocisterna di carburante e un furgone che trasportava passeggeri e bestiame. Secondo il capo dell'autorità locale di controllo dei disastri, più di 50 bovini sono morti bruciati in seguito all'esplosione seguita allo scontro, avvenuto su una strada di campagna nello Stato del Niger. Le persone decedute sono state sepolte in massa vicino al luogo dell'incidente. Non è chiaro quanti siano i feriti.