Dagli Usa via libera al ritiro delle truppe dal Niger

Gli Stati Uniti hanno dato il loro via libero per il ritiro dal Niger dei loro mille militari che sono impegnati sul posto per la lotta contro la jihad islamica.

Lo hanno annunciato alcune fonti statunitensi. Il numero due della diplomazia americana, Kurt Campbell, ha accolto la richiesta delle autorità di Niamey nel corso di un incontro a Washington con il primo ministro Ali Mahamane Lamine Zeine, al potere dopo il colpo di Stato dello scorso luglio.