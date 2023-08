Niger, l'Unione africana: no all'uso della forza contro golpisti

Contro i golpisti in Niger l'Unione africana non userà la forza.

L'indicazione, secondo il quotidiano francese Le Monde, è emersa durante l'incontro del Consiglio per la sicurezza e per la pace dell'organizzazione, tenutosi lunedì. Il Cps ha comunque deciso di sospendere temporaneamente il Niger da tutte le attività dell'Unione africana. Sul no all'intervento la posizione si discosta da quella dell'Ecowas che, pur continuando a favorire il dialogo, ha ordinato l'attivazione immediata delle forze di riserva.