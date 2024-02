Il Niger abroga la legge sui trafficanti: aumenta il flusso di migranti

Il Niger prende una decisione dagli effetti potenzialmente catastrofici per le migrazioni verso la Libia e l'Algeria e, quindi, verso l'Europa.

I flussi sono aumentati in modo significativo da quando la giunta militare al potere ha abrogato una legge che criminalizza il traffico di migranti. Lo riferisce un rapporto dell'Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni). Nel Niger settentrionale, corridoio per i migranti subsahariani, i flussi transfrontalieri sono aumentati del 50% rispetto a dicembre 2023, mentre i flussi "in uscita" dal Niger sono saliti del 69%.