Niger, Parigi smentisce: nessun intervento militare nel Paese

Il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna ha smentito le accuse dei golpisti in Niger secondo cui la Francia vorrebbe "intervenire militarmente" nel Paese.

"E' falso. Non bisogna cadere nella trappola", ha aggiunto sottolineando che è ancora "possibile" riportare il presidente destituito Mohamed Bazoum alle sue funzioni. "E' necessario perché queste destabilizzazioni sono pericolose per il Niger e i suoi vicini", ha concluso ricordando che il presidente Emmanuel Macron "segue attivamente la situazione in corso" e ha parlato con Bazoum e altri leader africani.