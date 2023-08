Niger, oggi la riunione dell'Unione Africana sulla crisi

Verterà sulla crisi in Niger la riunione che l'Unione Africana ha annunciato per lunedì 14 agosto.

"Il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione Africana - ha fatto sapere l'organismo panafricano con un post su Twitter - si riunisce per ricevere un aggiornamento sull'evoluzione della situazione in Niger e sugli sforzi per affrontarla".