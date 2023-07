Niger, militari: abbiamo rovesciato il regime di Bazoum, chiusi i confini | Blinken: "Serve il ripristino della democrazia"

In Niger i militari della Guardia presidenziale hanno avviato un colpo di Stato destituendo il presidente Mohamed Bazoum. In una dichiarazione letta da un loro portavoce alla televisione nazionale di Niamey a nome del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria, i soldati hanno annunciato la rimozione di Bazoum, la chiusura delle frontiere terrestri e la proclamazione del coprifuoco notturno dalle 22 alle 5.

Tutte le istituzioni del Paese, inoltre, sono state sospese.