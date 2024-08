L'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ha espresso "profonda preoccupazione" per la chiusura in Nicaragua di oltre 1.500 Ong, tra le quali "almeno 700 religiose". Lo riferisce un comunicato, dove si afferma che l'iniziativa del governo sandinista di Daniel Ortega "attenta contro la libertà di religione e di associazione" e si chiede di "garantire e proteggere le libertà fondamentali".