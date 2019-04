Nicaragua, il governo scarcera altri 50 detenuti "politici"

Il governo nicaraguense ha liberato, in base agli accordi sottoscritti con l'opposizione, 50 detenuti "politici", trasferiti nelle loro case in un regime di arresti domiciliari denominati "convivenza familiare". Si tratta del terzo gruppo di detenuti (in carcere per "avere commesso reati contro la sicurezza comune e la tranquillità pubblica") scarcerato: gli altri due erano stati rimessi in libertà il 27 febbraio e il 15 marzo.