New York Times: immagini satellitari smentiscono la Russia sulle atrocità a Bucha

Mosca avrebbe responsabilità dei massacri a Bucha.

E' quanto emerge da un'analisi condotta dal New York Times, secondo il quale molti civili sono stati uccisi più di tre settimane fa, quando i russi controllavano la cittadina ucraina. Mosca ha spiegato che i civili erano stati uccisi dopo che le sue truppe avevano lasciato la località, ma un video girato il 2 aprile, evidenzia sempre il New York Times, mostra invece vari corpi in strada e le immagini satellitari rivelano che alcuni erano lì fin dall'11 marzo.