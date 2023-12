La polizia di New York dice addio ai raid nei locali notturni

La polizia di New York manda in pensione la controversa pratica dei raid a sorpresa nei bar e nei locali notturni.

Dopo anni di critiche, la polizia afferma che la politica March, voluta dall'ex sindaco Rudy Giuliani, non sarà più adottata. Al suo posto gli agenti preferiranno l'apertura di linee dirette di comunicazioni con i locali per correggere eventuali problemi prima di un'azione da parte delle forze dell'ordine. "New York è la capitale mondiale della vita notturna e questa nuova iniziativa ci aiuterà a tutelare la sicurezza pubblica, assicurare una migliore qualità della vita e lasciare aperte le porte dei locali per tutti", afferma il sindaco Eric Adams.