New York, scontro tra due treni della metro: diversi feriti

Lo riportano i media locali, sottolineando che le linee della metropolitana 1, 2 e 3 sono state bloccate mentre sono in corso le indagini per accertare quanto accaduto.

Nessuno dei feriti sarebbe comunque in condizioni gravi. A essere coinvolti un convoglio della linea 1 e un treno di lavoro della Metropolitan transportation authority (Mta) che viaggiavano in direzione nord vicino alla stazione della 96esima strada nell'Upper West Side di Manhattan. Circa 300 persone sono state evacuate dal treno passeggeri deragliato, mentre i vigili del fuoco hanno fatto allontanare alcune centinaia di persone anche da un terzo convoglio che non è stato coinvolto ma si è dovuto fermare in galleria a causa della collisione.