New York, re degli hot dog diventa testimonial di salsiccia vegana

Il californiano Chestnut ha vinto 16 volte la "Cintura Giallo Senape", l'ultima volta nel 2023 mettendo in pancia 62 hot dog, guadagnando centinaia di migliaia, se non milioni di dollari grazie alle sue insolite capacità di abbuffarsi di panini e altri tipi di cibo. Secondo il New York Post, l'anno scorso il campione uscente sarebbe stato pagato 200mila dollari per partecipare alla gara indossando i colori di Nathan's con l'offerta di 1,2 milioni di dollari per un contratto di altri quattro anni: ecco dunque lo stupore per la scelta di firmare la sponsorizzazione con Impossible Foods, che produce hamburger e hot dog a base vegetale.