New York, l'ex governatore Cuomo accusato ancora di molestie sessuali

L'ex governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo è stato nuovamente accusato di molestie sessuali da una ex collaboratrice, Brittany Commisso, che già due anni fa aveva cercato di portarlo in giudizio in sede penale.

La causa era stata respinta dal giudice all'inizio del 2022. La denuncia di Brittany arriva mentre Cuomo, secondo indiscrezioni, starebbe pensando a candidarsi a sindaco della Grande Mela qualora un'azione legale, presentata da una donna della Florida, dovesse costringere alle dimissioni l'attuale primo cittadino Eric Adams, già in calo nei sondaggi e al centro di un'inchiesta dell'Fbi per presunta corruzione.