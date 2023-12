New York, due turiste adolescenti accoltellate in stazione

Momenti di terrore alla Grand Central Station di New York, affollata in questi giorni per le vacanze di Natale.

Un 36enne armato di coltello ha ferito due ragazze sudamericane in vacanza negli Usa: nessuna delle due è in pericolo di vita. "Voglio che muoiano tutti i bianchi", avrebbe urlato Steven Hutcherson prima di avventarsi sulle adolescenti di 16 e 14 anni, dentro un ristorante. L'uomo, che ha alle spalle precedenti penali e una storia di disturbi psicologici, è stato arrestato dalla polizia e accusato di tentato omicidio. Era stato fermato l'ultima volta a inizio novembre dopo aver sparato a uno sconosciuto nel Bronx.