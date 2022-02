New York, Corte Suprema respinge ricorso degli insegnanti: sì all'obbligo vaccinale

La Corte Suprema americana respinge la richiesta degli insegnanti di New York per bloccare l'obbligo di vaccino per il Covid.

La decisione, firmata da Sonia Sotomayor, rappresenta l'ultima sconfitta in ordine temporale dei contrari al vaccino nella Grande Mela. Nella richiesta gli insegnanti hanno bollato l'obbligo come una discriminazione religiosa in quanto non offre esenzioni per i dipendenti pubblici e gli insegnanti ortodossi.