New York, auto passa con il rosso e investe sette persone: tra i feriti una coppia di italiani, lei è in gravi condizioni

Grave incidente sulle strade di New York, dove un'auto, dopo essere passata con il rosso, ha investito sette persone sulle strisce pedonali a Midtown Manhattan.

Alla guida dei veicolo c'era una donna che, dopo essere fuggita, è stata arrestata dalla polizia. Nel gruppo falciato dall'auto erano presenti anche due italiani di Piacenza, i coniugi Matteo Maj, 51 anni, e Giulia Gardani, 34 anni. Entrambi sono ricoverati, lei è in gravi condizioni. Come ha raccontato la sorella di Matteo al quotidiano La Voce di New York, la coppia si trovava nella Grande Mela come ultima tappa come ultima tappa di un viaggio americano che li aveva portati prima a Chicago e poi a Boston. Sarebbero dovuti rientrare in giornata in Italia.