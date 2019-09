Netanyahu, mai avuto un amico migliore di Trump alla Casa Bianca

Benyamin Netanyahu ringrazia pubblicamente Donald Trump dopo una conversazione telefonica in cui si è discusso del Trattato di mutua difesa tra Israele e Usa. "Lo Stato ebraico non ha mai avuto un amico migliore alla Casa Bianca. Non vedo l'ora di incontrarci all'Onu per proseguire la discussione", twitta il premier israeliano, sottolineando che "insieme andremo avanti a pieno ritmo nella battaglia comune contro il terrorismo".