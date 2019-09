Netanyahu a Putin: "Non tollereremo la minaccia dell'Iran"

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, incontrando Vladimir Putin a Sochi, ha affermato che Israele non tollererà "la minaccia" dell'Iran, che tenta di "usare il territorio siriano" per aggredire lo Stato ebraico. "Abbiamo notato che l'Iran ha vertiginosamente aumentato i tentativi di usare il territorio siriano per attaccarci, in modo da dispiegare missili lì - ha detto -, perciò dobbiamo agire".