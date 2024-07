Nepal, una frana trascina due autobus in un fiume

In Nepal una frana ha travolto due autobus che attraversavano un'autostrada, trascinandoli in un fiume in piena, il Trishuli. Si contano oltre 60 dispersi. Finora i sopravvissuti sono tre persone, in salvo nuotando fino a riva. Le operazioni di recupero sono difficili a causa della pioggia incessante. Anche raggiungere la zona non è semplice: diverse frane infatti bloccano tratti del percorso.